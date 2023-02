Bergomi: «Inter periodo buono ma critiche a Inzaghi, al Milan il contrario!»

Bergomi difende l’Inter di Inzaghi dalle critiche e valuta la situazione anche in vista della partita di Champions League (vedi focus). Di seguito le dichiarazioni dell’ex nerazzurro, intervenuto nello studio di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport 24.

SQUADRA DEPAUPERATA – Beppe Bergomi non trova corretto il diverso trattamento nei confronti dell’Inter e dei rossoneri. Intervenuto su “Terzo Tempo Europa”, l’opinionista di Sky Sport 24 afferma: «Il Milan arriva da un periodo bruttissimo e si parla bene di Stefano Pioli, l’Inter viene da un periodo buono e si parla male di Simone Inzaghi. Il Milan in questo periodo ha perso un trofeo, è stato eliminato dalla Coppa Italia ed è fuori dal campionato. I rossoneri adesso hanno recuperato con questa difesa, c’è solidità dietro, ma non si vede più il Milan di una volta. L’Inter è quella, una squadra di alti e bassi, ma lo sarà sempre. Parliamo comunque di una squadra che è seconda in classifica, che ha vinto un trofeo, che è dentro in Coppa Italia, e in Champions League. Contro la Sampdoria comunque ha fatto 23 tiri in porta. Bisogna considerare anche che l’Inter da tre anni è depauperata: perde Hakimi, Eriksen, Lukaku, Perisic e tampona con dei parametri zero, che stanno facendo comunque molto bene. Non dico che non è forte, sta facendo bene per quello che ha a disposizione. L’Inter in Champions League va ad affrontare un avversario forte. Il Porto ha come centroavanti Mehdi Taremi, che in Champions League crea più opportunità di gol. Negli ultimi anni ha eliminato Milan, Juventus e Roma. Non ci facciamo ingannare dal nome perché tra Tottenham e Porto non c’è grande differenza. Se l’Inter farà le partite da Champions può passare il turno ma non diamo nulla per scontato!».