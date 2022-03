FOTO – Lautaro Martinez: rete di Anfield candidata al Goal of The Week

L’Inter sabato alle 18 affronta la Fiorentina a San Siro in un match che non si può sbagliare. In attacco Simone Inzaghi dovrà fare le scelte giuste e chissà se punterà su Lautaro Martinez, in diffida e a rischio squalifica per la Juventus.

CANDIDATO – L’Inter sembra aver ritrovato il suo attaccante, il suo bomber: Lautaro Martinez. L’argentino ha segnato tre gol contro la Salernitana e un gol contro il Liverpool ad Anfield, anzi, un super gol contro i Reds. La sventola da fuori area gli è valsa pure un riconoscimento.

Il gol di Lautaro Martinez infatti è uno dei candidati al Goal of The Week della Champions League. Per votarlo basta andare a questo link (vedi articolo) e scegliere il Toro.