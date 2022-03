Inter-Fiorentina, Inzaghi copre le carte in attacco. Tutti in ballottaggio? – SM

L’Inter attende sabato la partita con la Fiorentina per dimenticare l’1-1 di Torino e continuare a correre verso lo Scudetto. Simone Inzaghi per questo match dovrà scegliere la formazione migliore con l’attacco che sarà determinante.

ATTACCO – L’Inter ha bisogno dei tre punti contro la Fiorentina con Simone Inzaghi che, dopo una bella strigliata alla squadra, cerca in tutti i modi di tenerla unita. L’obiettivo è ovviamente la seconda stella a fine anno ma per arrivarci non si può più sbagliare da qui a fine anno. Contro la Fiorentina, il tecnico dovrà fare le scelte giuste, soprattutto in attacco. Lautaro Martinez al momento è in diffida, Sanchez scalpita ma occhio anche Correa, possibile sorpresa. Secondo Sportmediaset, Inzaghi non ha ancora sciolto i dubbi riguardo al tandem che affronterà la Fiorentina. «Davanti è ancora tutto da decidere. Dzeko oggi compie 36 anni ed è voglioso di riscattarsi dopo gli errori sotto porta contro i granata (senza tuttavia scordare l’assist preziosissimo per il pareggio di Sanchez). Al momento però Inzaghi gioca a carte coperte, tutti e quattro gli attaccanti si giocano la titolarità con la Fiorentina».

Fonte: Sportmediaset