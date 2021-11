FOTO – Lautaro Martinez festeggia con l’Argentina: «Raggiunto obiettivo!»

Lautaro Martinez, attraverso il suo account su Instagram, ha voluto esprimere la soddisfazione per l’avvenuta qualificazione dell’Argentina ai mondiali di Qatar del 2022

SODDISFAZIONE – Lautaro Martinez è molto soddisfatto del traguardo raggiunto con la sua Argentina. La nazionale sudamericana, infatti, con il pareggio a reti bianche arrivato contro il Brasile, ha staccato il pass per il mondiale di Qatar 2022. Attraverso il suo account di Instagram, il calciatore dell’Inter, esprime la sua contentezza: «Grande impegno da parte di tutti noi per raggiungere l’obiettivo di gruppo che ci eravamo prefissati all’inizio di queste qualificazioni molto dure. Grazie San Juan per tutto il supporto e l’affetto. Ringrazio Dio per essere argentino. Siamo in Qatar2022!». Di seguito il post del calciatore argentino