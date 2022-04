FOTO – Inter, zero riposo dopo il Milan. Le immagini dell’allenamento

L’Inter ha vinto 3-0 contro il Milan ed è volata in finale di Coppa Italia. I nerazzurri però preparano subito la sfida di sabato contro la Roma con la squadra che si è allenata quest’oggi ad Appiano Gentile.

GALLERY – L‘Inter si è imposta 3-0 contro il Milan e ha staccato il pass per la qualificazione per la finale di Coppa Italia. I nerazzurri devono vincere però sabato in campionato per tenere aperto il discorso scudetto. La Roma non è un cliente semplice e per vincere servirà la miglior Inter.

📸 | FOTO L'allenamento dell'Inter il giorno dopo la vittoria per 3-0 sul Milan in #CoppaItaliaFrecciarossa 👇 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) April 20, 2022

Oggi la squadra si è allenata ad Appiano Gentile dopo il successo nel derby. «L’Inter, dopo il 3-0 sul Milan nella semifinale di Coppa Italia, è già tornata al lavoro al Suning Training Centre. Una seduta d’allenamento in preparazione del ritorno in campo, a San Siro, sabato contro la Roma. L’appuntamento è per le 18:00 e si prevede un clima bollente, proprio come nel match di Coppa». Dalle foto si intravede come molti titolari abbiano svolto lavoro di corsa con scarpe da ginnastica, magari un lavoro defaticante. Nessuna immagine di Vidal e Bastoni, usciti accatti ieri.