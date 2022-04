Tuchel allontana l’addio di Lukaku? «Chelsea forte con lui in campo»

L’Inter è volata in finale di Coppa Italia con i nerazzurri che hanno spazzato via 3-0 il Milan di Pioli. Ora c’è la vincente tra Juventus e Fiorentina e intanto dall’Inghilterra continuano le voci su Romelu Lukaku e il Chelsea.

CHIUSURA – L’Inter sogna il ritorno in estate di Romelu Lukaku. Ma è davvero possibile? Il Chelsea ha sborsato ben 115 milioni di euro per prendere il belga in estate e ora non sta vivendo il momento migliore in maglia blues. Big Rom però ha la fiducia del tecnico Tuchel. Ecco le sue parole riportate dal Times. «Per noi è una situazione chiara: quando giochiamo con Lukaku e possiamo essere forti con lui, lo dimostriamo. Lo possiamo dimostrando coinvolgendolo e mantenendolo coinvolto anche mentalmente. Lui è stato distratto da quella situazione ma gli servirà per crescere e farlo tornare più forte». Chiusura dunque a una possibile cessione in estate?