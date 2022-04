FOTO – Adriano, giornata speciale a Milano. Visita alla sede inclusa

L’Inter ieri ha vinto 3-0 contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia staccando il pass per la finalissima contro la vincente di Juventus e Fiorentina. Presente allo stadio, dopo tanto tempo, l’Imperatore Adriano. Ecco uno scatto del brasiliano in sede Inter.

VISITA – L’Inter ieri nel derby ha accolto un grande ex nerazzurro che forse non ha espresso tutto il suo potenziale all’ombra della Madonnina. L’imperatore ieri era a San Siro ma, come di consueto, nella giornata si è recato presso la sede dell’Inter per alcuni scatti.

Foto di rito con maglia numero 10, nome Adriano..dove? Nella sala trofei dell’Inter, squadra con cui Adriano ha vinto molto.