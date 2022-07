FOTO – Inter, prima seduta della stagione: saluti, primi incontri e volti nuovi

L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per il primo giorno di ritiro estivo. In attesa di poter lavorare con l’intera rosa (ecco quando), Inzaghi si gode qualche nuovo acquisto nonché qualcuno della vecchia guardia. Il club nerazzurro, su Twitter, pubblica i primi scatti

PRIMA SESSIONE DELLA STAGIONE – L’Inter è ripartita, anche se non ancora al gran completo. In attesa di ritrovare l’intera rosa, Simone Inzaghi si gode qualche nuovo acquisto e nel weekend avrà modo di riabbracciare Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Giorno 10 luglio toccherà a Milan Skriniar, anche se potrebbe essere solo una comparsa (vedi le ultime). Intanto i giocatori presenti ad Appiano Gentile proseguono il lavoro anche nel pomeriggio dopo la seduta mattutina. L’Inter su Twitter pubblica i primi scatti, tra saluti, volti nuovi e primi incontri, come quello tra Samir Handanovic e André Onana.

Presenti anche molti giovani della Primavera.