Dybala resta sullo sfondo, riapertura soltanto in un caso – Sky

La situazione che porterebbe Paulo Dybala all’Inter si complica sempre di più con il passare del tempo. Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, ha spiegato lo stato attuale della trattativa.

TUTTO FERMO – Andrea Paventi ha fatto il punto sulla trattativa tra i nerazzurri e l’entourage dell’argentino: «L’Inter è stata tanto vicina a Dybala, con un’offerta importante che era valutata da tutte le parti in gioco. Poi è arrivato Lukaku e, non uscendo nessuno là davanti, la situazione si è complicata. Al momento l’argentino rimane sullo sfondo e potrebbe riaprirsi solo in caso di due partenze».