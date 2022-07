Paventi: «Inter, stagione in partenza. Ritiro a pieno regime dal 13 luglio»

Andrea Paventi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sul ritiro dell’Inter iniziato ufficialmente oggi.

RITIRO NERAZZURRO – È iniziata ufficialmente la nuova stagione per l’Inter, con il ritiro partito oggi. Non ancora, però, a pieno regime. Questo il punto della situazione dell’inviato Andrea Paventi: «La squadra ora sta riposando. Si sono viste alcune facce nuove, come Bellanova e Mkhitaryan. Venerdì arriverà Romelu Lukaku, insieme a Lautaro Martinez e Correa. Arriverà poi anche Milan Skriniar, che resta un punto fermo della squadra a meno che non arriverà l’offerta richiesta dai nerazzurri. Oggi si è visto qualche volto nuovo e anche qualcuno che ha l’esperienza giusta per restare, come per esempio Handanovic e D’Ambrosio. Il ritiro partirà a pieno regime dal 13 luglio, quando Inzaghi avrà la squadra a ranghi completi».