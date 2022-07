Dzeko in uscita dall’Inter: ben tre le squadre sul bosniaco – SM

In casa Inter si prova a far spazio in attacco per poter chiudere l’arrivo di Paulo Dybala. Secondo Sport Mediaset l’indiziato principale alla partenza potrebbe essere Edin Dzeko, che ha ben tre squadre sulle sue tracce.

TRIPLA IPOTESI – Edin Dzeko in uscita dall’Inter per fare spazio a Paulo Dybala. Questa l’ipotesi sul futuro del bosniaco, che potrebbe lasciare il club nerazzurro dopo una sola stagione. Con ben tre squadre sulle sue tracce. L’ipotesi più clamorosa sarebbe quella che lo porterebbe al Monza: l’Amministratore Delegato Adriano Galliani avrebbe già preso contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’affare. Oltre ai brianzoli, su Dzeko resta alto anche l’interesse di Juventus e Napoli.