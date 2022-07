Esposito, stagione pronta a iniziare: convocato per ritiro Anderlecht

Dopo l’ufficialità del suo passaggio in prestito dall’Inter all’Anderlecht, per Sebastiano Esposito la stagione sta per iniziare. Come comunicato dal club belga, il nerazzurro è tra i 31 giocatori chiamati per il ritiro in Olanda.

IN LISTA – Sta per iniziare la stagione dell’Anderlecht e di Sebastiano Esposito, passato in prestito dall’Inter al club belga. Come comunicato sul sito ufficiale della società, l’attaccante di proprietà nerazzurra è stato convocato per il ritiro in Olanda che durerà fino al 12 luglio. Due saranno gli impegni in campo: il primo sabato 9 contro i danesi del Nordsjaelland, il secondo sarà martedì 12 contro l’Helmond Sport.