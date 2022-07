Dybala, da lusso a colpo low cost? Inter avanti, ma occhio a 2 ipotesi – SM

Dybala non ha ancora trovato la sua nuova casa dopo la separazione con la Juventus. Anche Marotta ieri, nella prima conferenza stampa stagionale (QUI le sue parole), è sembrato abbastanza freddo sulla questione ma secondo Sportmediaset.it è sempre l’Inter la meta più gettonata senza dimenticare altre due ipotesi

PRIMA PISTA – Paulo Dybala non ha ancora trovato squadra o almeno questo trapela dagli addetti ai lavori, Giuseppe Marotta compreso. L’amministratore delegato dell’Inter, infatti, non ha chiuso del tutto all’argentino ma ha fatto capire che per realizzare il colpo bisogna far uscire qualcuno in attacco. Non è un mistero che Edin Dzeko sia uno degli indiziati, nonché tra i più richiesti (vedi articolo), così come è noto che il club nerazzurro intenda liberarsi dell’ingaggio pesante di Alexis Sanchez. Senza dimenticare Andrea Pinamonti, seguito dal Monza e soprattutto dall’Atalanta (QUI le ultime). Secondo Sportmediaset.it, l’ipotesi Inter è ancora la più accreditata ma solo alle giuste condizioni.

VIRATA – Poi, sullo sfondo, rimangono sempre il Milan e la Roma. Per entrambe le squadre Dybala non è una priorità, ma secondo Sportmediaset.it potrebbe anche trasformarsi in un colpo low cost. I rossoneri stanno puntando tutto su Charles De Ketelaere, ma l’accordo con il Bruges non è semplicissimo. Ecco allora che il club di Gerry Cardinale potrebbe virare sulla Joya. Più attendista invece il club giallorosso che rimane alla finestra e segue gli sviluppi della situazione dopo aver fatto un sondaggio a maggio.