Pinamonti, contatto Inter-Atalanta: Marotta ha aggiunto un’opzione − CdS

Pinamonti può trasferirsi presto all’Atalanta. L’attaccante, lo scorso in prestito all’Empoli, piace alla Dea. Contatto anche con l’Inter, si ragiona sulle cifre. Marotta cerca di inserire anche una nuova opzione

RECOMPRA − Andrea Pinamonti si avvicina alla cessione dall’Inter. Nelle ultime ore, è avvenuto un nuovo contatto tra l’Atalanta e club nerazzurro per cercare di stringere la corda. La Dea vuole l’attaccante classe ’99 così come lo stesso giocatore si è ormai deciso a trasferirsi a Bergamo. La distanza è sempre sul cartellino. Beppe Marotta non cede dall’iniziale richiesta di venti milioni di euro con l’inserimento anche di un diritto di recompra. Segnale di come l’Inter non vuole abbandonare definitivamente l’attaccante cresciuto nel proprio vivaio.

Fonte: Corriere dello sport − Eleonora Trotta