Skriniar atteso il 10 in ritiro: arriverà? Inter-PSG parlano ma c’è altro − Sky

Skriniar e il suo futuro rimangono una storia da scrivere. Lo slovacco è atteso in ritiro ad Appiano Gentile anche se Inter e PSG continuano a parlare. I francesi però dovranno fare anche altro

FUTURO − L’Inter ha iniziato ufficialmente la propria stagione con il ritiro ad Appiano Gentile. Skriniar raggiungerà i compagni solamente il 10 ma secondo Alessandro Sugoni di Sky Sport, il suo futuro è ancora da scrivere: «La vera domanda all’Inter è il futuro di Milan Skriniar. Da capire se lo slovacco arriverà veramente il 10 ad Appiano Gentile per il ritiro. Negli ultimi giorni, i contatti tra Inter e PSG ci sono stati ma non continui anche perché il club parigino ha avuto anche altre questioni come la presentazione del nuovo allenatore. Da oggi potrebbe ritornare ad occuparsi di Skriniar ma occhio perché i francesi devono fare diverse cessioni, quasi una squadra da dover sistemare». Intanto, importanti novità sul possibile sostituto: Gleison Bremer (vedi articolo).