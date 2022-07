Bremer, svolta con l’Inter? Appena arrivata a Milano una figura non banale

Occhio alla possibile svolta sull’affare Bremer-Inter. Il difensore brasiliano è il primo nome sulla lista dei nerazzurri per il dopo Milan Skriniar. Atterrato a Malpensa una figura non sicuramente banale

INDIZIO − Per Gleison Bremer, l’Inter rimane fortemente in vantaggio. Esiste un patto tra le due parti con il difensore brasiliano che sta rifiutando tutte le proposte pervenute. Un ulteriore indizio arriva dall’arrivo a Milano del suo procuratore. Come riporta il giornalista verde-oro Andersinho Marques, l’agente del ragazzo è appena atterrato all’aeroporto di Malpensa. Possibile in giornata contatto con la dirigenza dell’Inter? Una cosa è certa: l’Inter ha fretta di chiudere.