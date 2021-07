FOTO – Inter, Pinamonti felice del nuovo inizio nerazzurro: «Si ricomincia!»

L’Inter oggi si è ritrovata ad Appiano Gentile per dare ufficialmente inizio alla nuova stagione sotto la guida di Simone Inzaghi. Dopo capitan Handanovic (vedi articolo), anche Andrea Pinamonti esprime entusiasmo per il nuovo inizio

NUOVO INIZIO – L’Inter Campione d’Italia si ritrova oggi ad Appiano Gentile, eccetto che è ancora in vacanza per aver preso parte a Euro 2020 e chi ovviamente è ancora impegnato come Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, quest’ultimo in Copa America. Andrea Pinamonti, sullo sfondo dello scudetto numero 19, esprime entusiasmo su Instagram: “Si ricomincia”.

