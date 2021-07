FOTO − Inter, Hoti diventa professionista: «Felice e orgoglioso»

Il giovane difensore Andi Hoti ha firmato il suo primo contratto da professionista con la maglia dell’Inter. L’argentino ha voluto mostrare la sua felicità tramite un post sul proprio account Instagram

CONTRATTO − Andi Hoti è ufficialmente un giocatore professionista per l’Inter. Il classe 2003, nella passata stagione, ha giocato 16 partite tra Primavera e Under 18 nerazzurre, distinguendosi come un giocatore dal buon futuro. Tramite il suo account Instagram, il ragazzo ha voluto mostrare la sua felicità per il contratto firmato. Questa la didascalia del post: «Felice e orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con l’Inter. Voglio ringraziare la mia famiglia e il mio management per il supporto e per avermi aiutato a raggiungere questo passo successivo».

