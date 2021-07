Inter, ritorno ad Appiano Gentile per Brozovic e de Vrij

L’Inter si sta ricomponendo con il passare dei giorni. Infatti, nella giornata odierna sono tornati arruolabili per Simone Inzaghi, Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Lo riporta “Inter.it”, entrambi i giocatori ritornano, ovviamente, dopo aver disputato gli Europei

LAVORO − Questo il comunicato dell’Inter sul ritorno di Brozovic e de Vrij: «Va via via ricomponendosi il gruppo nerazzurro che, come annunciato da Simone Inzaghi dopo il match con il Lugano, ha riabbracciato Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Il cammino di entrambi a Euro 2020, con Olanda e Croazia, si è chiuso agli ottavi di finale (orange eliminati dalla Repubblica Ceca, croati dalla Spagna). I due nerazzurri hanno svolto così la prima seduta di allenamento in vista dell’inizio della stagione, accolti dal tecnico e dai compagni di squadra».