FOTO – Inter, bel traguardo per Bastoni: centesima presenza in Serie A!

L’Inter ieri non è andata oltre il pari con il Milan, nel derby valido per la dodicesima giornata di Serie A. Il club nerazzurro, su Twitter, snocciola una statistica riguardante Bastoni, che è stato tra i più positivi nella sfida con i rossoneri

TRAGUARDO – L’Inter ieri sera ha sfidato il Milan nel derby valido per la dodicesima giornata di Serie A. Una partita che ha regalato spettacolo, sia in campo che sugli spalti, terminato sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Hakan Calhanoglu e l’autorete di Stefan de Vrij. Proprio in occasione della stracittadina, Alessandro Bastoni ha raggiunto un traguardo importante, nonostante la giovanissima età: “Alessandro Bastoni ha disputato la sua 100ª gara in Serie A”, scrive il club nerazzurro su Twitter.

TRA I MIGLIORI – Bastoni, tra i migliori in campo contro il Milan, è stato poi sostituto per un problemino muscolare (vedi articolo).