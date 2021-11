Napoli, dopo la sosta ci sarà l’Inter a San Siro: fissata la ripresa dei lavori

Il Napoli di Spalletti è reduce dal mezzo passo falso contro il Verona, che non ha cambiato nulla in classifica grazie al pareggio del Milan contro l’Inter. Dopo la sosta gli azzurri sfideranno proprio i nerazzurri di Inzaghi. Fissata la ripresa degli allenamenti

RIPRESA – Il Napoli di Luciano Spalletti è ancora primo in classifica insieme al Milan nonostante il pari con il Verona di Igor Tudor. Gli azzurri, dopo la sosta per le Nazionali, riprenderanno il loro cammino in campionato sfidando l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro, match in programma domenica 21 novembre alle ore 18.00. Il club partenopeo ha fissato la ripresa degli allenamenti nella giornata di domani.

Fonte: sscnapoli.it