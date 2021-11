Barella e Bastoni sotto osservazione dopo Milan-Inter: Mancini attende l’esito – Sky

Barella e Bastoni sono stati sostituti nella ripresa di Milan-Inter, dopo aver avvertito un fastidio. La convocazione del CT Mancini è ancora in attesa di necessaria conferma. Come riportato da Sky Sport, si attendono novità a breve

ACCIACCHI DA VALUTARE – Archiviato la 12ª giornata di Serie A, è già tempo di sosta internazionale. Gli interisti Alessandro Bastoni e Nicolò Barella si sono uniti al ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano, dove sono attualmente sotto osservazione. I due calciatori dell’Inter verranno controllati minuziosamente dopo i fastidi muscolari patiti a San Siro in occasione del Derby di Milano. A breve sono attesi aggiornamenti, come riportato dal giornalista Marco Nosotti, inviato di Sky Sport a Coverciano. In caso di novità positive, Bastoni e Barella potranno essere a disposizione del CT Roberto Mancini per i prossimi impegni in programma.