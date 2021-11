Pecci: «Inter ha guadagnato più del Milan! Primo rigore? Per me dubbio»

Inter e Milan si sono divise la posta nel derby di Milano (vedi articolo). Dagli studi della Domenica Sportiva, l’ex calciatore Pecci ha detto la sua sulla sfida di San Siro.

ANALISI – Eraldo Pecci ha analizzato il derby di ieri sera: «Mi aspettavo qualche gol in più, però non è stato un derby deludente. Il Milan controllava, però le vere occasioni le ha avute l’Inter a fine primo tempo. Se l’Inter avesse perso, avrebbe subito un colpo determinante. Non avendo perso, ha guadagnato più del Milan. L’Inter è più forte fisicamente del Milan, anche se gli concede un po’ di tecnica. Edin Dzeko mi è sembrato un po’ scarico sotto il profilo dell’energia, ha distribuito pochi palloni. Lautaro Martinez? Prova inconsistente, il rigore sbagliato l’ha condizionato. Mi aspettavo un po’ di più da Simone Inzaghi. Il primo rigore per me è dubbio».