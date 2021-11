Inter, 14 convocati in nazionale: data e ora di tutte le partite in programma

Inter, sono 14 i calciatori convocati per le Qualificazioni ai Mondiali da parte delle rispettive nazionali. Di seguito l’elenco completo dei convocati in nazionale con tutti gli impegni in programma durante la terza sosta internazionale di questa stagione

ITALIA – Alessandro Bastoni e Nicolò Barella (in attesa di conferma, ndr). Italia-Svizzera (12 novembre, ore 20:45) e Irlanda del Nord-Italia (15 novembre, ore 20:45 italiane).

ARGENTINA – Joquin Correa e Lautaro Martinez. Uruguay-Argentina (13 novembre, ore 00:00 italiane) e Argentina-Brasile (17 novembre, ore 00:30 italiane).

BOSNIA ED ERZEGOVINA – Edin Dzeko. Bosnia ed Erzegovina-Finlandia (13 novembre, ore 15:00) e Bosnia ed Erzegovina-Ucraina (16 novembre, ore 20:45).

CILE – Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Paraguay-Cile (12 novembre, ore 00:00 italiane) e Cile-Ecuador (17 novembre, ore 01:15 italiane).

CROAZIA – Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Malta-Croazia (11 novembre, ore 20:45) e Croazia-Russia (14 novembre, ore 15:00).

OLANDA – Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Montenegro-Olanda (13 novembre, ore 20:45) e Olanda-Norvegia (16 novembre, ore 20:45).

SLOVACCHIA – Milan Skriniar. Slovacchia-Slovenia (11 novembre, ore 20:45) e Malta-Slovacchia (14 novembre, ore 15:00).

TURCHIA – Hakan Calhanoglu. Turchia-Gibilterra (13 novembre, ore 18:00) e Montenegro-Turchia (16 novembre, ore 20:45).

URUGUAY – Matias Vecino. Uruguay-Argentina (13 novembre, ore 00:00 italiane) e Bolivia-Uruguay (16 novembre, ore 21:00 italiane).