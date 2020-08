FOTO – Gagliardini felice dopo Inter-Shakhtar Donetsk: “Adesso finale!”

Anche Roberto Gagliardini, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la vittoria in Inter-Shakhtar Donetsk e l’approdo in finale contro il Siviglia.

ULTIMO STEP – Dopo aver lottato duramente nelle ultime tre partite, adesso per i nerazzurri il sogno finale di Europa League è diventato realtà. Proprio questo è il soggetto principale della foto pubblicata da Roberto Gagliardini sui suoi canali social, per festeggiare proprio il raggiungimento della finale di venerdì 21 agosto, contro il Siviglia: “E adesso… Finale!”. L’ultimo step, prima di poter finalmente sollevare di nuovo un trofeo.