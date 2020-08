FOTO – Borja Valero: “Inter, grande prova: carichi per la finale! Vamos”

Come sottolineato da Danilo D’Ambrosio dopo la partita (vedi QUI) la vittoria è di gruppo, anche per chi non ha giocato o non è il titolare. Ecco perché anche Borja Valero, che oggi non è stato impiegato, ha comunque festeggiato la vittoria della squadra e il passaggio alla finale di Europa League.

ORA IN FINALE – Anche Borja Valero festeggia nei social, a dimostrazione che il percorso dell’Inter passa da tutti i giocatori, anche da chi come lo spagnolo non è stato impiegato con continuità. Ecco il messaggio del centrocampista: “Con la giusta mentalità e con una grandissima prova di squadra! Avanti ragazzi! E adesso carichi per la finale! Europa League vamoooos!”. Di seguito il post pubblicato su Twitter.