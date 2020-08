VIDEO – Inter-Shakhtar Donetsk, Bastoni show: “La finale non è da tutti”

La carica di Alessandro Bastoni nel post partita di Inter-Shakhtar Donetsk. I nerazzurri di Antonio Conte hanno confezionato una prestazione sublime

EUFORIA NERAZZURRA – Continuano i festeggiamenti dei nerazzurri dopo la splendida prestazione in Inter–Shakhtar Donetsk. Stavolta è il turno di Alessandro Bastoni che, dopo aver parlato ai microfoni di “Sky Sport”, ha lanciato un messaggio ben preciso dall’account Twitter ufficiale del club: «Ragazzi, ci siamo! La finale non è da tutti. Forza Inter!». E no, Ale, non è da tutti. È solo per i cuori nerazzurri!