FOTO – Eriksen festeggia la vittoria dell’Inter: “Bravi ragazzi, altri tre punti!”

Christian Eriksen il giorno dopo Inter-Torino, attraverso un post pubblicato nei social ha festeggiato la vittoria in rimonta per 3-1.

ALTRI TRE PUNTI – Christian Eriksen anche ieri non è stato impiegato dal primo minuto da Antonio Conte. Secondo il tecnico, il calciatore deve ancora entrare negli automatismi della squadra e conoscere al meglio il campionato italiano. Intanto lui studia i consigli del tecnico e festeggia la vittoria di ieri in rimonta contro il Torino per 3-1. Questo il commento del centrocampista: “Bravi ragazzi, altri tre punti!”. Di seguito il post pubblicato su Instagram.