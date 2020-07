Bergomi: “Godin bene oggi. Eriksen? Conte non guarda...

Bergomi: “Godin bene oggi. Eriksen? Conte non guarda in faccia nessuno!”

Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter oggi opinionista, dagli studi di “Sky Sport” dopo la vittoria dei nerazzurri di Conte ai danni del Torino. In aggiunta ha parlato della prestazione di Diego Godin e Christian Eriksen.

SU GODIN – Beppe Bergomi dopo Inter-Torino ha commentato così la prestazione di Diego Godin, al suo primo gol: «Il suo lo fa sempre, ma lo devi mettere in condizione. Non è il suo ruolo ideale. La sua prestazione per esperienza, carattere, la tira sempre fuori».

ANCORA ESCLUSO – Bergomi commenta anche l’esclusione di Christian Eriksen: «Deve dimostrare cattiveria agonistica, altrimenti Antonio Conte non guarda in faccia nessuno! Tutti si aspettavano il giocatore che dribbla l’avversario nell’uno contro uno e ti punta, non è così».