La Spal ritrova l’Inter (e Lautaro Martinez) per il sogno salvezza

La Spal di Gigi Di Biagio giovedì sera ritroverà l’Inter dopo il K.O. contro il Genoa, ma soprattutto Lautaro Martinez, autore di una doppietta all’andata.

SOGNO SALVEZZA – La Spal giovedì sera dovrà vedersela con l’Inter per continuare a sognare la salvezza, ad oggi sempre più lontana. La squadra allenata da Luigi Di Biagio è attualmente ultima in classifica a 11 punti dalla zona salvezza. Un solo punto nelle ultime cinque partite – il pareggio contro il Milan -, e giovedì sera in casa sfiderà la squadra allenata da Antonio Conte, in crescita dopo il 3-1 (in rimonta) maturato contro il Torino, e soprattutto un Lautaro Martinez in fiducia. Lo stesso Lautaro Martinez che all’andata realizzò una doppietta mettendo in crisi la difesa ferrarese.