FOTO – Dzeko e Lautaro Martinez inseparabili: augurio pre-Mondiale

Mentre Lautaro Martinez si prepara a debuttare al Mondiale con la maglia della sua Argentina, Edin Dzeko è rimasto a Milano ad allenarsi gli ordini di Simone Inzaghi. L’attaccante bosniaco, però, ha voluto omaggiare il compagno di squadra con una foto pubblicata sui suoi canali social.

COPPIA NERAZZURRA – Un abbraccio con Lautaro Martinez. Questa la foto pubblicata da Edin Dzeko sul suo profilo Instagram ufficiale. L’immagine mostra un’esultanza dei due in maglia Inter, ma è un ulteriore segnale di come l’affiatamento tra quella che è di fatto la coppia titolare d’attacco nerazzurra sia forte. Una sorta di auguro pre-Mondiale, in vista dell’esordio dell’argentino martedì contro l’Arabia Saudita.