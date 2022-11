Inter, il tuo attacco segna oltre il previsto: segnali incoraggianti dai dati

Uno dei punti di forza negli ultimi anni dell’Inter è sempre stato l’attacco. In questa stagione ci si prospettavano dei risultati in linea con il passato nel reparto, soprattutto per il ritorno di Romelu Lukaku. Nonostante il suo infortunio, però, non ci sono state conseguenze negative.

OVERPERFORMING – Anche in una stagione piena di difficoltà come questa l’Inter riesce a sorprendere per un particolare dato: quello sui gol segnati. Il ritorno di Romelu Lukaku poteva essere il preludio per lo spettacolo già dato negli anni precedenti dalla Lu-La, ma i suoi continui infortuni hanno cambiato le prospettive. I problemi del gigante belga, fortunatamente per Simone Inzaghi, hanno messo in luce Edin Dzeko. Il cigno di Sarajevo, anche grazie alla finalmente trovata intesa con Lautaro Martinez, ha trovato il suo momento di forma migliore da quando è a Milano. L’Inter è il secondo attacco del campionato per reti segnate, ben 34. Il dato va oltre gli xG (Expected Goals) creati dalla squadra, che sono 30.86. Gli attaccanti sfruttano ottimamente le occasioni create e superano i problemi di quest’inizio di stagione. Il reparto e gli uomini da cui ripartire non sono in difesa, ma in zona offensiva.