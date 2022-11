Inter, Serie B osservata speciale in questo mese! Attenzione ai futuri talenti

La dirigenza dell’Inter avrà un gran lavoro da fare in questo mese e mezzo di stop del campionato. Non ci sono in ballo solamente situazioni incerte di contratto, ma anche giocatori da osservare nella categoria cadetta, la Serie B.

OSSERVATI SPECIALI – L’Inter e la sua dirigenza stanno ora programmando diverse situazioni da monitorare. Manovre di mercato, rinnovi di contratto e non solo. In Serie B sono diversi i giovani talenti nerazzurri in prestito a cui dare attenzione. Le squadre della categoria cadetta giocheranno 6 partite fino alla fine del 2022, tra cui quella di Santo Stefano del 26 dicembre. Una delle situazioni più interessanti riguarda Giovanni Fabbian, il centrocampista classe 2003 protagonista assoluto con la sua Reggina. Inzaghi lo ha già menzionato alla dirigenza e proprio lui potrebbe essere il futuro del reparto di mezzo dell’Inter. Un altro che merita estrema attenzione è Franco Carboni, terzino in prestito al Cagliari e molto utilizzato nella squadra sarda. Il giovane di 19 anni vuole tornare alla base e nell’isola sta dimostrando di meritarlo. Marco Pompetti sta trovando poco spazio con il Sudtirol.

ATTACCO FUTURO – Ci sono poi due attaccanti da osservare e da tenere sotto controllo: Samuele Mulattieri e Eddie Salcedo. Il primo sta trovando più continuità nel minutaggio con il Frosinone primo in classifica senza discussione. Dopo l’esperienza positiva con il Crotone Mulattieri sta confermando le buone sensazioni e potrebbe essere una buona pedina per il mercato. Eddie Salcedo si è trasferito in prestito al Bari, dove ha trovato poche possibilità da titolare. Nell’ultimo match della squadra pugliese l’attaccante classe 2001 di proprietà dell’Inter è partito per la prima volta da titolare e ha segnato il gol del definitivo 2-2. Ottimi segnali e una buona speranza di rivederlo nuovamente dal primo minuto in questo mese di stop della Serie A.