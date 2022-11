Argentina, sospiro di sollievo: Messi ci sarà al debutto. Con Lautaro Martinez

Sospiro di sollievo per l’Argentina: dopo qualche problema fisico negli ultimi giorni, Lionel Messi oggi si è allenato regolarmente in vista del debutto della selección al Mondiale, martedì contro l’Arabia Saudita. Ci sarà, così come Lautaro Martinez.

DEBUTTO IN ARRIVO – Lionel Messi si è allenato regolarmente oggi, facendo tirare un sospiro di sollievo all’Argentina. Il numero 10 dell’albiceleste aveva mostrato qualche piccolo problema fisico negli ultimi giorni, che ha però superato. Lautaro Martinez potrà quindi scendere in campo con Messi martedì, quando la squadra debutterà alle 11 italiane contro l’Arabia Saudita.