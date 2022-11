Van Gaal elogia anche i due Inter: «Gruppo di qualità, possiamo vincere»

Dopo la sconfitta del Qatar contro l’Ecuador nella sfida inaugurale del Mondiale, il Gruppo A vedrà domani in campo Olanda e Senegal. Il tecnico degli oranje Louis van Gaal ha parlato in conferenza stampa, elogiando la sua selezione. Compresi i due dell’Inter, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

ALTO LIVELLO – Louis van Gaal non ha dubbi e ripone grande fiducia nel gruppo chiamato per il Mondiale. Tra cui anche i due giocatori dell’Inter Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Credo in questo gruppo. Nel 2014 siamo arrivati terzi con una squadra di livello minore. Per questo ora mi aspetto di più. Possiamo vincere il titolo, anche se ci sono squadre più forti di noi. Non è detto che ce la faremo, ma di sicuro possiamo giocarcela fino alla fine».