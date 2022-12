FOTO – Croazia, impresa Mondiale! L’Inter si complimenta… E Brozovic risponde

Dopo l’impresa della Croazia nei quarti di finale del Mondiale contro il Brasile, non si è fatto mancare il post di complimenti da parte dell’Inter vista la presenza del nerazzurro Marcelo Brozovic (vedi articolo). E la risposta del centrocampista non si è fatta attendere.

IMPRESA – Come sempre, non si è fatto attendere il post di complimenti da parte dell’Inter per le prestazioni dei suoi giocatori al Mondiale. Oggi, in particolare, dopo l’impresa della Croazia che ha eliminato il Brasile conquistando così la semifinale. “Una brillante vittoria ai rigori, complimenti anche a Brozovic, il primo nerazzurro in semifinale!“. La risposta del centrocampista (in italiano) non si è fatta attendere: “Andiamoooo!” con tanto di cuori nerazzurri.

Questo lo scambio di battute sul profilo Instagram ufficiale del club.