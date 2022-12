Dalic ringrazia Brozovic e soci: «Tutti hanno dato il massimo, un miracolo!»

È un Zlatko Dalic giustamente euforico dopo la vittoria della Croazia ai quarti di finale contro il Brasile ai calci di rigore. Il CT croato ringrazia Brozovic e gli altri giocatori. Le sue parole su Sportske Novosti

MIRACOLO − Dalic fa i complimenti a Brozovic e compagni dopo il grande traguardo contro il Brasile: «Questo è un miracolo! Complimenti ai ragazzi, a tutti! Una grande partita, abbiamo eliminato il più grande favorito e lo dico a tutti: questa è la vera Croazia, quando è necessario, quando è più importante, siamo così! Non sottovalutateci mai, siamo orgogliosi fino al cielo! Ma questa non è la nostra fine. Questa è una vittoria per tutta la Croazia, ma anche per i giocatori. Tutti hanno dato il massimo, grazie anche a chi è in panchina e vive e soffre per il successo».