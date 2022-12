Bastoni to Barella, dalle parole ai fatti: chiave in più per l’Inter

Nella sua intervista di oggi al Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni ha citato anche una delle sue azioni preferite: il lancio lungo per cercare Nicolò Barella (vedi articolo). Come già visto in più occasioni nel corso delle ultime stagioni. Una chiave in più per il gioco dell’Inter.

LANCIO LUNGO – L’importanza di Nicolò Barella nel centrocampo e nel gioco dell’Inter è sottolineata anche dalle parole di Alessandro Bastoni. Il difensore ha spiegato infatti come il compagno sia il primo giocatore che lui stesso va a cercare, dal momento che il suo gioco è determinante per sviluppare l’azione. E lo si è visto spesso, anche in questa stagione. Il gol alla Sampdoria a San Siro di Barella ne è la riprova, con il lancio lungo di Bastoni a pescarlo in ottima posizione per andare in rete. Ma l’emblema del loro asse è sicuramente il gol alla Juventus di due stagioni fa a San Siro, tanto bello quanto indimenticabile.

Bastoni e Barella, intesa perfetta: l’Inter ha un fattore in più

CHIAVE IN PIÙ – Una giocata quella ‘Bastoni-to-Barella’ che sicuramente si può rivelare un’arma in più per il gioco dell’Inter. Un lancio lungo in grado di superare completamente il centrocampo avversario per gli inserimenti del numero 23 o, come spiegato dallo stesso Alessandro Bastoni nella sua intervista, per liberare i compagni in avanti. Una giocata che può tornare utile anche in partite più complicate, specialmente quando la difficoltà a scardinare la difesa avversaria aumenta.