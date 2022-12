Croazia-Brasile ai rigori! Palo Marquinhos e festa per Brozovic: è semifinale!

La Croazia di Brozovic ha affrontato il Brasile nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Poche emozioni nel primo tempo con squadre molto prudenti mentre nel secondo tempo si accendono i verdeoro murati da un ottimo Livakovic. I minuti regolamentari terminano sul risultato di 0-0

PIÙ VERDEORO – La Croazia di Brozovic è scesa in campo contro il Brasile di Neymar nel primo quarto di finale dei Mondiali in Qatar. Nei primi 45′ le emozioni non sono moltissime con squadre molto prudenti e poco propositive. Il secondo tempo si apre nel segno del Brasile che al 47′ sfiora il vantaggio: Raphinha fa partire un cross teso dal fondo nell’area piccola e Gvardiol, nel tentativo di deviare, sfiora l’autorete. Un minuto dopo altra azione pericolosa dei verdeoro con un salvataggio prodigioso di Gvardiol su Neymar. L’azione è stata analizzata al VAR per un fallo di mano di Juranovic: il tocco c’è ma il rigore non viene assegnato. Al 54′ altra occasione per Neymar ma Livakovic si fa trovare pronto. Al 65′ Paquetá ci prova ma sbatte ancora addosso a Livakovic. Al 75′ è ancora Neymar ad avere una grande occasione ma ci pensa sempre Livakovic a murare il numero 10 brasiliano. I minuti regolamentari terminano sullo 0-0: si va ai supplementari.

LA SCINTILLA DEL DIECI – La prima vera emozione dei supplementari arriva al minuto 101 con Perisic che crea dal nulla una grande occasione che va a finire sui piedi di Brozovic: il centrocampista dell’Inter spreca malamente calciando alto. Al minuto 105 ecco il gol del fuoriclasse: Neymar fa partire l’azione e arriva in porta, salta Livakovic e sigla la rete, pesantissima e bellissima, dell’1-0 per il Brasile. Al 114′ esce dal campo Brozovic. La Croazia non molla e infatti al minuto 117, con il primo vero tiro in porta, arriva il pareggio di Petkovic aiutato da una piccola deviazione. Alisson non ci arriva ed è 1-1. Al 121′, in pieno recupero, Livakovic salva su Casemiro da due passi. L’arbitro fischia e si va ai calci di rigore.

RIGORI – Vlasic segna il primo rigore per la Croazia. Rodrygo invece si fa ipnotizzare da Livakovic mentre Majer non sbaglia. Tocca a Casemiro: gol. È la volta di Modric che spiazza Alisson. Pedro per il Brasile: spiazzato Livakovic. Orsic continua la serie per la Croazia e arriva la rete. Marquinhos per i verdeoro: pallone sul palo e festa per la Croazia. Brozovic e compagni in semifinale.