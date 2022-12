FOTO − Correa celebra l’Argentina, il Tucu festeggia i suoi compagni!

Ieri sera l’Argentina ha battuto ai rigori l’Olanda, conquistando un posto per la semifinale del Mondiale. Joaquin Correa, che avrebbe voluto essere in campo con i suoi compagni, ha espresso tutta la sua felicità per il passaggio del turno.

TANTA FELICITÁ − Joaquin Correa ieri avrebbe tanto voluto essere al fianco dei suoi compagni nel quarto di finale contro l’Olanda. L’infortunio che gli è occorso a pochi giorni dall’Inizio del Mondiale lo ha però privato di questa possibilità. Il Tucu non ha comunque voluto far mancare il suo affetto e la vicinanza alla squadra. Al termine della gara l’attaccante dell’Inter ha postato una storia Instagram per celebrare la vittoria dell’Argentina. Nella storia si vede una foto di Messi che corre verso il portiere Emiliano Martinez sdraiato con la faccia sul terreno di gioco. Inoltre Correa ha anche inserito, al di sopra dell’immagine, la scritta: «vamos que orgullo!!!!!».

Anche senza Correa, l’Inter è protagonista. Di Lautaro Martinez, infatti, il rigore decisivo per il passaggio del turno.