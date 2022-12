Lautaro Martinez vs Brozovic, l’Inter attende il suo prossimo ambasciatore!

Croazia-Brasile e Argentina-Olanda, due quarti di finale al cardiopalma. In entrambe le gare non sono infatti bastati i 120 minuti per decretare le prime due semifinaliste del Mondiale. A decidere le due sfide è stata la lotteria dei calci di rigore che ha sancito il passaggio del turno di Croazia e Argentina. Ora in semifinale un nuovo e affascinante duello in casa Inter tra Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez.

SFIDA IN CASA − Continua l’ottima tradizione dell’Inter ai Mondiali. Il club nerazzurro, per l’ennesima volta dal Mondiale di Spagna ’82, avrà almeno un calciatore a rappresentarlo in finale di Coppa del Mondo. Ieri dopo l’inaspettata vittoria della Croazia ai rigori contro il Brasile, si è avuta la certezza che almeno un interista in finale ci sarebbe stato anche in questa edizione. Nell’altro quarto erano infatti presenti altri tre calciatori nerazzurri, uno per l’Argentina Lautaro Martinez, e due per l’Olanda Denzel Dufries e Stefan de Vrij. Alla fine a spuntarla è stato il Toro, il quale ha messo anche a segno il rigore decisivo. Ora in semifinale avremo quindi una grandissima sfida in casa Inter tra Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, che deciderà chi tra i due continuerà la lunga tradizione nerazzurra nella finale Mondiale. Tra le due semifinaliste, la favorita, almeno sulla carta, è l’Argentina. La Croazia ha però eliminato il Brasile, e nello scorsa Coppa del Mondo ha già affrontato una semifinale riuscendo anche a vincerla.