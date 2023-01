FOTO – Conte abbraccia un’ultima volta Vialli: «Sei fonte d’ispirazione»

Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham ed ex tecnico dell’Inter, ha ricordato il compagno Gianluca Vialli nel giorno della sua scomparsa, all’età di 58 anni. Questa la foto pubblicata su Instagram.

ABBRACCIO – Antonio Conte, l’ultimo allenatore a vincere lo Scudetto con l’Inter, ha voluto ricordare il suo vecchio compagno Gianluca Vialli, l’ex calciatore storico della Juventus e non solo che oggi ci ha lasciati all’età di 58 anni. Il tecnico salentino ha pubblicato questo foto su Instagram.

Il pensiero di Conte è stato questo: «A cena insieme a Londra pochi mesi fa mentre ci divertivamo a ricordare tutte le nostre avventure e le battaglie sul campo. Purtroppo in questi ultimi anni hai dovuto combattere una grande e terribile battaglia. Ti ho detto e scritto che sei sempre stato una fonte d’ispirazione per me come mio capitano e per come ti stavi dimostrando forte, fiero e coraggioso, lottando come un leone contro questa malattia. Sempre nel mio cuore amico mio, ciao Gianluca».