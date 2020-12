FOTO – Christian Eriksen è di nuovo papà! Lo scatto con il figlio

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Il danese aveva saltato la trasferta di Verona proprio per raggiungere la moglie in Danimarca, che ha dato alla luce un maschio. Christian Eriksen è diventato padre per la seconda volta

GIOIA – Le soddisfazioni con l’Inter latitano, ma Christian Eriksen ha ricevuto una gioia importante da sua moglie, che ha appena dato alla luce il suo secondo figlio. L’ex Tottenham aveva ricevuto un permesso speciale da parte del club per tornare in Danimarca e stare vicino alla famiglia in un momento così importante. I nerazzurri hanno chiarito che Eriksen è ormai fuori dal progetto tecnico, e quella contro il Cagliari potrebbe essere stata l’ultima presenza con la maglia delll’Inter.