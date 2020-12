Eriksen indisponibile in Verona-Inter: il motivo dell’assenza

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen è indisponibile per Verona-Inter, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport” riferisce i motivi dell’assenza

ASSENTE – Christian Eriksen non sarà disponibile per Verona-Inter, sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport”, il danese avrebbe chiesto il permesso alla società di raggiungere la moglie, in dolce attesa, in Danimarca. Permesso arrivato in queste ore con il calciatore che si sta dirigendo dalla famiglia. Antonio Conte, quindi, dovrà fare a meno di una possibile arma a gara in corso contro il Verona di Ivan Juric.