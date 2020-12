Verona-Inter, tante conferme per i nerazzurri. Perisic dal 1′?- Sky

Antonio Conte Inter

Verona-Inter è in programma questa sera alle 18:30. Antonio Conte dovrebbe confermare gli uomini che hanno fatto bene nelle ultime settimane. Contro i gialloblù, però, Perisic potrebbe partire dal 1′. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

LE SCELTE – Verona-Inter è in programma questa sera alle ore 18:30. L’Inter proverà ad agguantare la settima vittoria consecutiva contro un Verona che è contro le grandi si esalta. Antonio Conte pensa ad una variazione del modulo: non il 3-5-2 classico ma un 3-4-2-1. La novità sarebbe rappresentata dall’inserimento di Ivan Perisic, non più in veste di esterno a sinistra ma a supporto, assieme a Lautaro Martinez, di Lukaku. A centrocampo ci saranno Brozovic e Barella in mezzo con Hakimi e Young sugli esterni. Davanti ad Handanovic in porta, pronti i titolari: Skriniar, de Vrij e Bastoni. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”