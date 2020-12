Zancan: “Inter, ecco cosa serve sul mercato. Scudetto? La rosa…”

Federico Zancan

Federico Zancan, intervenuto negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, ed in particolare delle possibili mosse sul mercato dei nerazzurri. Il giornalista si focalizza su quali sono i calciatori necessari alla rosa di Conte

MERCATO – Queste le parole di Federico Zancan: «Inter sul mercato? Con questa squadra può già lottare per lo scudetto, a maggior ragione dopo l’uscita dalle coppe. I nerazzurri hanno una rosa numericamente sufficiente. Poi ci sono dei calciatori non adatte al contesto tattico di Conte. Questi calciatori probabilmente usciranno. Cosa serve? In attacco l’Inter ha solo tre attaccanti, che sono pochi. Una punta in più potrebbe starci. Ma saranno aggiustamenti di uscite che saranno inevitabili: Nainggolan, Eriksen».