FOTO – Brozovic, uomo ovunque contro la Roma: «Grande Inter!»

Brozovic ha offerto l’ennesima prestazione di livello mondiale contro la Roma. Sui propri social, il centrocampista esalta la vittoria dell’Inter di Inzaghi (vedi articolo).

INARRIVABILE – Marcelo Brozovic semplicemente indescrivibile. Contro la Roma, il centrocampista croato ha coperto ogni centimetro di campo, facendosi sempre trovare in ogni zona del terreno di gioco, con la palla e senza. L’Inter ha ottenuto tre punti preziosissimi in trasferta e il classe ’92 è stato, per l’ennesima volta, tra i migliori dei nerazzurri. Il suo commento al termine del match dell’Olimpico: “Grande Inter! +3”. Il prossimo appuntamento che attende i nerazzurri è quello contro il Real Madrid con in palio il primo posto del girone di Champions League. Brozovic è pronto a sfoderare un’altra prova superlativa anche contro le merengues di Carlo Ancelotti. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Marcelo Brozovic