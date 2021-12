L’Atalanta ribalta il Napoli! L’Inter sale al secondo posto in classifica

Napoli-Atalanta, sedicesima giornata di Serie A, è andata in scena allo Stadio Diego Armando Maradona. La sfida di alta vetta è terminata sul punteggio di 2-3 per i bergamaschi.

SORPASSO – Dopo Roma-Inter (vedi articolo), il sedicesimo turno di Serie A offre un altro match di cartello: Napoli-Atalanta. Gli ospiti passano in vantaggio con Ruslan Malinovskyi che scarica un forte sinistro all’incrocio dal limite dell’area su assist di Duvan Zapata al 7′. Gli uomini di Luciano Spalletti, oggi squalificato, pareggiano con Piotr Zielinski di sinistro al 40′. Al 47′ è Dries Mertens in contropiede a portare avanti i suoi battendo Juan Musso di destro. Merih Demiral, sul filo del fuorigioco, si inserisce in area e conclude di destro sotto la traversa trovando il 2-2 al 66′. La squadra di Gian Piero Gasperini realizza la terza rete con un sinistro rasoterra di Remo Freuler al 71′. Il match termina 2-3 per la Dea. Il Napoli resta fermo a 36 punti e viene scavalcato sia dal Milan che dall’Inter, ora al secondo posto in classifica a -1 dai rossoneri. L’Atalanta sale a 34.