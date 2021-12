Statistiche Roma-Inter: possesso nerazzurro, dato ‘paradossale’ nei tiri

Statistiche Roma-Inter: i nerazzurri di Inzaghi dominano allo Stadio Olimpico chiudendo la sfida sul punteggio di 0-3 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE ROMA-INTER – L’Inter si impone con un netto 0-3 sulla Roma con le reti di Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Denzel Dumfries. Possesso palla a favore dei nerazzurri con il 66%. Dato paradossalmente in equilibrio per quanto riguarda le conclusioni, 9 a 10. Estremamente precisa la squadra di Simone Inzaghi che tira 4 volte in porta trovando 3 gol, a fronte di 1 solo tiro nello specchio per gli uomini di José Mourinho.

ALTRI DATI – Pareggio nei calci d’angolo, 4 a testa. Decisivo quello da cui nasce il gol di Calhanoglu che sblocca la sfida. Soltanto 1 fuorigioco fischiato in tutti i 90′ ai giocatori interisti. Partita poco fallosa che si chiude con 9 infrazioni a 6.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 37 punti in classifica dopo 16 turni di Serie A, con 11 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.