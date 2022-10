FOTO – Brozovic felice per la qualificazione: «Bravi tutti! Grande squadra»

Marcelo Brozovic è ancora fermo ai box per un infortunio. Nonostante ciò, il centrocampista croato, non fa mancare la sua vicinanza alla squadra: attraverso un post su Instagram, il croato, esulta per il passaggio del turno dell’Inter in Champions League

FELICE – Marcelo Brozovic è ancora alle prese con un infortunio, ma non fa mancare la sua vicinanza alla squadra, anche sui social network. Il centrocampista croato, attraverso un post pubblicato su Instagram, festeggia per la qualificazione agli ottavi di Champions League conquistata dall’Inter. Questo il messaggio del numero 77 nerazzurro: «Bravi tutti! Grande squadra». Di seguito il posto del centrocampista.

Fonte: Instagram Brozovic